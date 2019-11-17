المنتخب الأولمبي يفتح مرانه لوسائل الإعلام

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، فتح مران الفراعنة اليوم لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام. يتدرب منتخب مصر في الثامنة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس. يستعد المنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا في الثامنة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

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