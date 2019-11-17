أليو ديانج يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.
واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلكبعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.
وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الإفريقية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه
ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد.
ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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