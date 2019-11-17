رياضة | الفرنسي فينسنت يخطف لقب كأس العالم لسلاح السيف .. ومحمد عامر في المركز السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرنسي فينسنت يخطف لقب كأس العالم لسلاح السيف .. ومحمد عامر في المركز السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف اللاعب الفرنسي اينستت فينسنت لقب كأس العالم لفردى سلاح السيف للبطولة المقامة حاليا بالقاهرة احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتمكن الديك الفرنسي فينسنت من التغلب على الازورى الايطالى فى المباراة النهائية بفارق نقطة واحدة 15 /14 فى مواجهة مثيرة وقوية للغاية .

وحصل على الميدالية البرونزية كل من اللاعب الكورى كيم جوانج هوان والتونسي فارس فرجانى .

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وكان لاعبنا محمد عامر قد استطاع التأهل إلى دور الثمانية لكنه انهزم امام الكورى كيم جوانج هوان لتضيع فرصته فى تحقيق ميدالية بمنافسات الفردى ويحل فى المركز السادس مكرر من بين 194 لاعبا فيما جاء زياد السيسي فى الترتيب 32 .

عقب انتهاء المباراة النهائية اقيمت مراسم توزيع الجوائز وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وبرفقته ممثل الاتحاد الدولى للسلاح بتطويق اعناق الاوائل الاربعة بالميداليات .

ويسدل الستار على البطولة اليوم الاحد باقامة منافسات الفرق ويمثل المنتخب المصرى كل من محمد عامر وزياد السيسي ومهاب سامر ومدحت معتز.