رياضة | عاجل.. ليفربول يصرف النظر عن كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يصرف النظر عن كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف نادي ليفربول الإنجليزي النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنس، وفقا لما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.

وذكرت صحيفة "المترو" البريطانية بأن النادي الإنجليزي تخلى عن فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي وأصبح منفتحًا لجلب مهاجم غيره.

وأضافت الصحيفة بان الريدز برغب في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند.

وتابعت الصحيفة بأن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هو من طلب التعاقد مع سانشو والذي يقدم مستويات مميزة مع دورتموند هذا الموسم.

