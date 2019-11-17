رياضة | عرض برازيلي لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض برازيلي لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضا من أحد الأندية البرازيلية للحصول على خدمات جيرالدو دا كوستا نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحصل الأنجولي جيرالدوا دا كوستا لاعب الفريق، على عرضا برازيلي من أجل اللعب ضمن صفوفه خلال العام الجديد، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منذ توليه المسئولية الفنية.

وخرج جيرالدوا دا كوستا من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وكان فايلر أوصى لجنة التخطيط وإدارة الكرة، بتسويق اللاعب الأنجولي من أجل الاستفادة المادية من خلاله، لعدم الحاجة إلى خدماته ورغبته في تدعيم خطه الأمامي بصفقة من العيار الثقيل لمساعدة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وكان جيرالدوا، كلف وكيل أعماله بالبحث له عن عروض خارجية من أجل الرحيل، سواء عربية أو برازيلية، لعدم رغبته في الانتقال لأي نادي مصري عقب إنهاء فترته مع الأهلي.

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ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواحهة الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والنجم الساحلي التونسي، يوم 29 من نفس الشهر بدوري أبطال إفريقيا.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الفريق الأول إلى تونس يوم 26 من الشهر الجاري، والدخول في معسكر مغلق لمدة يومين قبل المواجهة المرتقبة في بداية مشوار المعترك الإفريقي، خاصة أن المباراة تعد أحد القمم المنتظرة للجماهير في القارة السمراء.

وكان مجلس الإدارة، كلف مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة والتي تنطلق عقب مواجهة الجونة، والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري العام.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا "بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".