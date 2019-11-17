رياضة | رونالدو يطلب صفقة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب صفقة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي من ناديه التعاقد مع صفقة مميزة من داخل ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون، أن رونالدو طلب من يوفنتوس التعاقد مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لمساعدته على استعادة الثقة من جديد في اليوفي.

واضاف الموقع، أن رونالدو يعرف ما يحتاجه لكي يعود ويرتفع معدل أهدافه فالبرتغالي يبحث عن شريكه في ريال مدريد سابقاً وهو الفرنسي كريم بنزيما.

واكدت التقارير على أن رونالدو مقتنع بأن وصول بنزيمة لليوفي سوف يساعده كثيراً حيث لا يزال أمام الفرنسي سنتين أو ثلاث سنوات في الملاعب ويمكنه العطاء مع الفريق الإيطالي حال انتقل إليه.