رياضة | هازارد يرد على الانتقادات في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يرد على الانتقادات في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل النادي الملكي والذي انتقل إليه في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لـ5 مواسم مقابل 100 مليون يورو.

وقال هازارد في تصريحات صحفية عقب فوز منتخب بلجيكا بالأمس على روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف :"أنا سعيد جدًا في مدريد، أشعر بالسعادة للعب كرة القدم هناك".

وأضاف :"فترة تأقلمي تسير بشكل جيد، أنا سعيد بالتواجد داخل النادي الإسباني وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي".