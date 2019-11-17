رياضة | طائرة خاصة في رحلة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة خاصة في رحلة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الفريق الأول إلى تونس يوم 26 من الشهر الجاري، والدخول في معسكر مغلق لمدة يومين قبل المواجهة المرتقبة في بداية مشوار المعترك الإفريقي، خاصة أن المباراة تعد أحد القمم المنتظرة للجماهير في القارة السمراء.

وكان مجلس الإدارة، كلف مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة والتي تنطلق عقب مواجهة الجونة، والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري العام.

وأنهى الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، معسكرا مغلقا خلال الأيام الماضية بالإمارات، أثناء فترة توقف بطولة الدوري العام.

من ناحية أخرى حرص رينيه فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق خالد محمود، للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق.

واطلع فايلر على تطورات حالة محمود متولي مدافع الفريق وكريم نيدفيد، كما تابع اخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

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ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.

ويخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام المصرية للإتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، حيث يخوض الفريق التدريبات بشكل يومي على ستاد مختار التتش في المرحلة الثانية من الإعداد.

وتتوقف بطولة الدوري العام، بسبب استضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام بالقاهرة حاليا حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا "بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".