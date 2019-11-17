رياضة | مفاجأة في تشكيل المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

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يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مفاجأة في التشكيلة الأساسية لمواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

ويدرس شوقي غريب الدفع بلاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في التشكيلة الأساسية للأولمبي في مباراة جنوب إفريقيا على حساب صلاح محسن لاعب الأهلي.

وجاء تفكير شوقي غريب بمنح عبد الرحمن مجدي فرصة المشاركة الأساسية بعد ظهوره بشكل جيد أمام غانا والكاميرون وكان أحد العوامل الأساسية فى تحقيق الفوز فى المباراتين.

وسيعتمد المنتخب على عبد الرحمن فى الجناح الأيمن بجوار مصطفي محمد المهاجم الصريح، ورمضان صبحي فى الجناح الإيسر مع بقاء صلاح على دكة البدلاء.