رياضة | عاجل.. إصابة أليو ديانج في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أليو ديانج في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر. واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر. وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الإفريقية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.



ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد.



ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.