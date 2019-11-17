رياضة | رينيه فايلر يطمئن على 3 إصابات في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطمئن على 3 إصابات في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحديث مع طبيب الفريق خالد محمود؛ للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، واطلع فايلر على تطورات حالة محمود متولي مدافع الفريق وكريم نيدفيد، كما تابع اخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.