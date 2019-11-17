رياضة | مدافع الأهلي يخرج من ثلاجة الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يخرج من ثلاجة الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك تحسن ملحوظ في حالة محمود متولي، مدافع الفريق الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأكد طبيب الأهلي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

وأوضح محمود أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان محمود متولي قد أجرى أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعد الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات.