رياضة | حمدي فتحي ألمانيا غدا

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يطير حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا غدا الاثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول اثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتحدد غدا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.