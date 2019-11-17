رياضة | ريدناب: اسمعوا كلامي واتركوا إيريكسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريدناب: اسمعوا كلامي واتركوا إيريكسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام نصيحة إلى إدارة النادي اللندني بخصوص الدنماركي كريستيان إيريكسين لاعب وسط الفريق.

وتحدث المدرب السابق لتوتنهام في تصريحات لصحيفة "الصن" البريطانية مطالبًا إدارة النادي ببيع إيريكسين في يناير المقبل.

وينتهي عقد إيريكسين مع توتنهام في الصيف المقبل حيث يحق له التوقيع في أي ناد في يناير المقبل، والانتقال إليه في الصيف دون الرجوع لإدارة توتنهام.

وقال ريدناب في تصريحاته الصحفية لا يريد توقيع عقد جديد، يريد الاستمرار حتى نهاية عقده في الصيف القادم ويصبح لاعباً حراً. إذا لم يريد البقاء.

وأضاف :حسناً يجب النظر إلى لاعب آخر ليلعب مكانه. إنه لاعب كبير ولكن مستواه الحالي ضعيف.

