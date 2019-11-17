رياضة | برشلونة يوجه صدمة مدوية لسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صدمة مدوية لسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية لمهاجمه الأول لويس سواريز بالتوجه نحو التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل.
وقال أبيدال السكرتير الفني لفريق برشلونة خلال تصريحاته اليوم لصحيفة سبورت الكتالونية: أتعامل بشفافية مع اللاعبين أبلغت سواريز في العام الماضي بأننا سنتعاقد مع مهاجم جديد.
واضاف: سواريز رحب بالأمر وتقبل هذا القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، كلامي مع سواريز لا يعني بأنه مستواه ضعيف بل بالعكس نحن نريد الاستمرار على نفس النهج.
وتابع: "يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، دائماً ما نخطط للمستقبل عن طريق التعاقد مع صفقات مميزة.