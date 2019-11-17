رياضة | برشلونة يوجه صدمة مدوية لسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صدمة مدوية لسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية لمهاجمه الأول لويس سواريز بالتوجه نحو التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل.

وقال أبيدال السكرتير الفني لفريق برشلونة خلال تصريحاته اليوم لصحيفة سبورت الكتالونية: أتعامل بشفافية مع اللاعبين أبلغت سواريز في العام الماضي بأننا سنتعاقد مع مهاجم جديد.