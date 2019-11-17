رياضة | تعليق رسمي من برشلونة على ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق رسمي من برشلونة على ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يٌصر مسئولو نادي برشلونة على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاغب فريق باريس سان جيرمان وإعادته مرة أخرى لصفوف النادي الكتالوني.

وألمح الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني في تصريحات صحفية اليوم الأحد بأن النادي الكتالوني سيسعى لضم نيمار في الصيف المقبل مجددًا.

وتحدث أبيدال في تصريحات لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" :"إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات لبرشلونة للتعاقد معه".

وأضاف :"اللاعب الذي لديه فلسفة برشلونة ويؤدي بشكل مميز سيكون دائمًا خيارًا لنا لجلبه للنادي".