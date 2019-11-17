رياضة | صحيفة إسبانية: برشلونة فتح مفاوضات مع بديل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: برشلونة فتح مفاوضات مع بديل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول تفاوض البرسا مع مدربين لخلافة إرنستو فالفيردي في المقاعد الفنية للفريق.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أنه في العام الماضي لا احد كان يعرف فالفيردي سيجدد عقده او لا، العام الماضي برشلونة تواصل مع تيري هنري لخلافته.

واضافت الصحيفة، أنه كان من بين الاسماء المُرشحة العام العام الماضي كان غابي ميليتو

وقال أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة تعليقاً على رحيل فالفيردي: النقاش دائماً موجود, مثلما حدث بعد روما وليفربول, قد تعتقد أنها أخطاء المدرب لكن يجب عليك تحليل كل شيء نحن ندعم المدرب على الرغم من أن هناك أندية تُقيل مدربيها بسبب النتائج السيئة.