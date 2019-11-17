رياضة | ريال مدريد يساوم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يساوم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي ريال مدريد استغلال نجمه الويلزي جاريث بيل، لمساومة إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة الفرنسي بول بوجبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي ريال مدريد لديهم قناعة أن بيل إذا لم ينضم إلى مانشستر يونايتد في يناير المقبل فإنه سيرتدي قميص الشياطين الحمر خلال الصيف.

وأضافت أن رغبة بيل في مان يونايتد هي السر في أن الإدارة الملكية أوقفت صفقة انتقل بيل إلى الدوري الصيني لمدة موسم على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة.

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وكشفت مصادر للصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد أدرك أن مانشستر يونايتد حريص على حسم صفقة بيل، لإنقاذ موسمه بعد تراجع النتائج.

ويغيب بيل عن ريال مدريد لمدة شهر بسبب الإصابة، قبل أن ينضم إلى منتخب ويلز ويصرح بأنه يشعر بالراحة في اللعب هناك عن التواجد مع النادي الملكي.

وتشدد مصادر قريبة من بيل على أنه مستعد لإنهاء مشواره في الليجا، كما أن ريال مدريد متأهب للقيام بعملية بيعه، ولكنهم يرغبون في استخدامه أولًا كأداة ضغط لنقل بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو" في الانتقالات الشتوية المقبلة، وإن لم يحدث ذلك فقد تتأجل الصفقة للصيف.