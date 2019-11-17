رياضة | برشلونة يرفض رحيل نجمه إلى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض رحيل نجمه إلى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة رحيل أحد نجوم الفريق الكتالوني إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة تلقى عرضًا من أحد أندية البريميرليج لرحيل راكيتيتش في يناير المقبل لكنه قوبل بالرفض.

وأضافت الصحيفة بأن القيمة المالية الضعيفة للعرض الذي قدمه النادي الإنجليزي للحصول على خدمات راكيتيتش هو السبب في رفض برشلونة لرحيل اللاعب الكرواتي.

وتابعت الصحيفة بأن العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي لضم راكيتيتش يقدر بـ15 مليون يورو، لكن برشلونة يتطلع للحصول على مقابل مادي يتخطى 30 مليون يورو لبيع اللاعب.

وبات راكيتيتش قريبًا من الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل خروجه من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.