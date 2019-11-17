رياضة | ماركا تكيل المديح لكريم بنزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكيل المديح لكريم بنزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكالت صحيفة "الماركا" الإسبانية بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد ، وتألقه هذا الموسم مع الفريق الملكي.

ويحتل كريم بنزيمة صدارة ترتيب هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 9 أهداف بفارق هدف وحيد عن ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

ووصفت الصحيفة بما يقوم به كريم بنزيمة هذا الموسم بالإخلاص، حيث لم يطلب من النادي تحسين أو تجديد عقده مطلقًا.

وأضافت الصحيفة بأن الجميع بدأ بالإعجاب مؤخرًا بما يقدمه الفرنسي، لكنهم في سانتياجو برنابيو مُعجبون به منذ أمدٍ بعيد.

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وتابعت الصحيفة بأن ارتباط ريال مدريد وكريم بنزيمة ليس له تاريخ صلاحية، وتبقى العقود مجرد شكليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة تحمل المسئولية وأصبح القائد بعد رحيل كريستيانو ولم يطلب أي شيء مقابل ذلك.

وزادت الصحيفة بأن هذا التناغم الجميل الذي يعيشه في مدريد يتناقض تمامًا مع وضعه في المنتخب الفرنسي، حيث يُطالب به الإعلام والرأي العام في الوقت الذي يحاول الاتحاد الفرنسي جاهدا إنكاره.

