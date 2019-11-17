رياضة | دفعة قوية للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة قوية للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المنتخب الأولمبي دفعة قوية قبل مواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة حالياً في مصر.

واكد أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبي على أن أكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الأولمبي أصبح جاهز للمشاركة أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

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واخطر طبيب المنتخب الأولمبي المدير الفني شوقي غريب بأن أكرم توفيق لاعب وسط الجونة غير مصاب وجاهز تماماً لمواجهة جنوب إفريقيا. ويلتقي المنتخب المصري ونظيره الجنوب أفريقي، الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما .

وكان المنتخب المصري قد نجح في حسم التأهل لنصف النهائي متصدراً للمجموعة بثلاثة انتصارات على مالي وغانا والكاميرون.