رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي باريس سان جيرمان رغتبه في التعاقد مع مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع أدم لالانا مهاجم ليفربول في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية بأن النادي الفرنسي وضع لالانا على رأس أولوياته لدعم هجوم الفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن آدم لالانا مطلوب في باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يريد التعاقد مع ادم لتعويض رحيل المهاجم الاورغوياني كافاني إلى الدوري الأمريكي.

وغاب كافاني عن الكثير من مباريات هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بسبب الإصابة بجانب تألق الوافد الجديد ماورو إيكاردي.