اونلاين | HD يلا شوت online مشاهدة مباراة انجلترا وكوسوفو بث مباشر بتاريخ 17-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة انجلترا وكوسوفو بث مباشر بتاريخ 17-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، في موااجهة سهل نسبيا يلتقي منتخب إنجلترا مساء غد الأحد 17 نوفمبر 2019، مع نظيره منتخب كوسوفو، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فاضيل فوكري ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء بتوقيت ابوظبي، ويدخل المنتخب الانجليزي المباراة ساعيا للفوز خاصة بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه مونتيجرو بسبعة أهداف نظيفة، بالرغم من أن الإنجليز ضمنوا بفوز المباراة الماضية المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة ، إلا أنّهم سيسعون لحصد الثلاث نقاط غد، في المقابل يدخل كوسوفو المبارا ة وهو فاقد الأمل في التأهل بالرغم من أنهم قدموا أداء جيدا في البطولة لكن هزيمتهم من التشيك بهدفين لهدف افقدتهم امل الصعود لأمم أفريقيا ، لتتحول مباراة إنجلترا بالنسبة لهم إلى مباراة دون أهمية تذكر سوى ترك ذكرى للتاريخ، ويمتلك انجلترا 18 نقطة في الصدارة خلفه منتخب التشيك 15 نقطة، بينما لدى منتخب كوسوفو بعد الهزيمة 11 نقطة، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت ماكس.

كوسوفو Vs إنجلترا.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة العاشرة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد فاضل فوكري .

المعلق : يوسف سيف .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .