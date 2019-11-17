اونلاين | يلا kora أونلاين مشاهدة مباراة انجلترا وكوسوفو بث مباشر اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة انجلترا kora online لايف بدون تقطيع

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يستضيف منتخب كوسوفو نظيره الإنجليزي اليوم الأحد في إطار منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» على ملعب فاديل فوكري ستاديوم.

كان المنتخب الإنجليزي قد فاز على كوسوفو بنتيجة 5-3 والتي أقيمت في ملعب سانت ميريز، منتخب «الأسود الثلاثة» فاز على الجبل الأسود بنتيجة 7-0، أما كوسوفو فخسر من التشيك بنتيجة 2-1.

يرحل منتخب الأسود الثلاثة إلى ملعب فاديل فوكري ستاديوم لمواجهة نظيره كوسوفو Kosovo، مشاهدة مباراة انجلترا وكوسوفو بث مباشر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو 2020.

ومن المنتظر أن يدير الحكم البولندي بافيل جيل مباراة إنجلترا ضد كوسوفو في ختام مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات، ويعاونه كل من حكم مساعد أول كونراد سابيلا، وحكم مساعد ثان مارسين بوركوسكي، والحكم الرابع دانيال ستيفانسكي.

ويدخل منتخب إنجلترا مباراة اليوم أمام كوسوفو بهدف واحد وهو ختام مميز للتصفيات الأوروبية بعدما نجحت كتيبة المدرب ساوثجيت في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية والمقرر إقامتها في 9 مدن مختلفة العام القادم 2020.

الاتحاد الإنجليزي أعلن في بيان رسمي يوم السبت أن كل من القائد هندرسون والمدافع جو جوميز لن يكون حاضرين في مباراة كوسوفو اليوم، حيث يعاني لاعب خط الوسط من عدوى فيروسية ، أما المدافع فقد تعرض لكدمة قوية خرج على إثرها من معسكر الفريق.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا اليوم في مواجهة كوسوفو:

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في حراسة المرمى: بيكفورد

في خط الدفاع: هاري ماجواير – ستونز – داني روز – كيران تريبير

في خط الوسط: هاري وينكس – تشامبرلين – ماسون ماونت

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد – سانشو – هاري كين.

يتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية برصيد 18 نقطة وقد تأهل بالفعل لليورو برفقة جمهورية التشيك صاحبة المركز الثاني (15 نقطة)، أما منتخب كوسوفو فيأتي ثالثا برصيد 11 نقطة وفقد الأمل في التأهل بعد خسارته أمام التشيك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة انجلترا ضد كوسوفو اليوم في التصفيات الأوروبية

تتابعون مباراة اليوم بين منتخب إنجلترا VS كوسوفو على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مسقط وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

المنتخب الإنجليزي ضمن الصعود إلى نهائيات يورو 2020 بعدما حل في المرتبة الأولى بالمجموعة الأولى، أما كوسوفو ففي المركز الثالث بـ 11 نقطة.