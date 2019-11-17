شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة محمود متولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمود متولي، مدافع الفريق، تشهد تحسن ملحوظ، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

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وأكد طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن «متولي» يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

وأوضح محمود، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان محمود متولي، قد أجرى أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعد الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات.