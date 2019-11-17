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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إصابة عبدالله السعيد بكدمة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الدكتور أيمن فريد، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إصابة اللاعب عبدالله السعيد بكدمة في الركبة اليمنى، أثناء التدريبات في المعسكر المغلق المقام بمدينة مراكش المغربية.
ووفقًا للصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيس بوك»، أجرى الجهاز الطبي لبيراميدز على الفور أشعة مقطعية لتحديد حجم الإصابة ومدة الراحة التي يحتاجها اللاعب.
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