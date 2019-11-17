شكرا لقرائتكم خبر عن «راكيتيتش» يوافق على الانتقال إلى ميلان.. وعقبتان تواجهان الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، إلى ميلان خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن راكيتيتش محبط بسبب قلة وقت مشاركاته في مباريات البلوجرانا هذا الموسم، ويرغب في الرحيل خلال يناير المقبل.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الكرواتي زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى «سان سيرو»، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم، أما الأزمة الأخرى، فهي رسوم نقل راكيتيتش إلى ميلان، والتي تم تحديدها من قبل برشلونة بـ35 مليون يورو.

وأكد أن بوبان سيعمل على تقليل سعر الصفقة، لا سيما أن عقد راكيتيتش مع برشلونة اقترب من الانتهاء (صيف 2021).

وشدد على أن الخطة المثالية لانتقال راكيتيتش إلى ميلان تتمثل في ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وضع بند يمنح النادي حق شرائه بشكل نهائي.