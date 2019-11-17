شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يستضيف ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على استضافة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجوم منتخب التانجو. ونشر «آل الشيخ» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» صورة وفيديو يظهر فيهما برفقة ميسي ولاعبي منتخب الأرجنتين بمنزله. Advertisements وكذلك نشر فيديو آخر ظهر فيه الإعلامي عمرو أديب إلى جوار «آل الشيخ» وميسي، وقال فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية: «سعيد بتواجد ميسي بمنزلي ثانية، حزين لتعادل ألميريا اليوم مع إلتشي، لكن إن شاء الله سنلعب العام المقبل أمام ميسي».

واحتضنت المملكة العربية السعودية مباراة السوبر كلاسيكو بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي، حيث فاز الأول بهدف سجله ليونيل ميسي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

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