شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي يزور منطقة البوليفارد بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اصطحب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في زيارة إلى منطقة البوليفارد الترفيهية، والتي تشهد العديد من الفعاليات ضمن «موسم الرياض».

ونشر «آل الشيخ» فيديو جمعه بميسي عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، قال فيه: «نحن ذاهبون إلى البوليفارد بموسم الرياض، ألميريا تعادل اليوم»، في إشارة إلى نتيجة مباراة فريق النادي الإسباني الذي يملكه أمام ألتشي في دوري الدرجة الثانية، والتي انتهت «1-1».