شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور رئيسًا لبعثة الزمالك بالكونغو.. وتغييرات بقطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتوجهة إلى الكونغو، لمواجهة فريق مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى حمادة أنور عضو مجلس الإدارة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تغادر بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر يوم 27 نوفمبر الجاري.

كما قرر رئيس النادي إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين إلى سامي الشيشيني بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسؤولية الفنية لفريق طلائع الجيش، وتولي علي خليل إدارة مدرسة الكرة بالنادي بدلا من عبدالحميد بسيوني.