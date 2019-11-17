مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-11-2019 والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات القارية، أبرزها منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 والجولة العاشرة من تصفيات يورو 2020.

موعد مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة الساعة 3، السنغال × إيسواتيني. الساعة 3، بنين × سيراليون. الساعة 3، تشاد × مالي. الساعة 3، جنوب إفريقيا × السودان تنقل عبر قناة beinsports hd2. الساعة 3، أوغندا × مالاوي. الساعة 3، جنوب السودان × بوركينا فاسو. الساعة 6، الكونغو × غينيا بيساو. الساعة 6، رواندا × الكاميرون. Advertisements الساعة 6، ليسوتو × نيجيريا. الساعة 6، غينيا × نامبييا. الساعة 9، أنجولا × الجابون. موعد مباريات تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة الساعة 4، البرتغال × لوكسمبرج تنقل عبر قناة beinsports hd1. الساعة 4، أوكرانيا × صريبا تنقل عبر قناة beinsports hd3. الساعة 7، إنجلترا × كوسوفو تنقل عبر قناة beinsports hd1. الساعة 7، التشيك × بلغاريا تنقل عبر قناة beinsports hd3. الساعة 9:45، فرنسا × البانيا تنقل عبر قناة beinsports hd1. الساعة 9:45، مولدوفا × أيسلندا تنقل عبر قناة beinsports hd4. الساعة 9:45، تركيا × اندورا تنقل عبر قناة beinsports hd3.

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