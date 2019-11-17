شكرا لقرائتكم حمدى فتحي يطير إلى ألمانيا غداً لاجراء جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدا الاثنين؛ لاجراء جراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول اثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويبدأ حمدي فتحي من الغد موعد سفره إلى ألمانيا؛ رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

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وأثبتت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وبدوره حرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.