شكرا لقرائتكم تحسن ملحوظ لمدافع الأهلي وأشعة جديدة بعد البرنامج العلاجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شعر محمود متولي، مدافع الاهلى بتحسن ملحوظ في حالته حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بحسب ما أكده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وأضاف محمود أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

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وأكد طبيب الأهلي، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وأجري محمود متولي، أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعد الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات.