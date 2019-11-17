شكرا لقرائتكم تحسن ملحوظ لمدافع الأهلي وأشعة جديدة بعد البرنامج العلاجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف محمود أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.
وأكد طبيب الأهلي، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.
وأجري محمود متولي، أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعد الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات.
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