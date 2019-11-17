شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ"ديانج" بعد شكواه من آلام بالعضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية.

واشتكى ديانج من إجهاد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلى أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.

وشارك ديانج فى مباريات مالى بالبطولة الأفريقية، وشعر بإجهاد فى العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبى للأهلي منحه الوقت الكافى للتعافى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائى للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى، ثم السفر إلى تونس فى اليوم التالى لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.