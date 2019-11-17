شكرا لقرائتكم خبر عن الوفود الأجنبية تشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للسلاح وزيارة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الوفود الأجنبية المشاركة فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف ، إحدى الجولات المؤهلة إلى طوكيو 2020 والمقامة حاليا بالقاهرة، بالتنظيم الرائع للبطولة.

وأكد اللاعبون الأجانب أن التنظيم مثالى للغاية، فضلا عن أن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى لم يترك ثغرة من شأنها التأثير سلبا على هذا التنظيم، كما أشادوا بدقة توقيتات المباريات، وكل ما يخص البطولة من تعليمات وتوجيهات، وهو ما فرض بدوره حالة من الانضباط والالتزام فى كل شىء.

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وأشار اللاعبون إلى أنهم شعروا بأنهم فى بلادهم، نظرا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتعامل الراقى الذى لمسوه منذ لحظة وصولهم إلى المطار ومرورا بفندق الإقامة وصالة اللعب.

وأبدى اللاعبون انبهارهم بزيارة الأهرامات والتى لا يمكن وصفها باعتبارها إحدى عجائب الدنيا، مؤكدين أنه مهما تكررت زيارتها لا يوجد أمامك سوى الانبهار بها فى كل مرة .

وأخيرا وجه اللاعبون الشكر إلى الاتحاد المصرى للسلاح وكل فريق العمل فى البطولة سواء من الاتحاد أو المتطوعين الشباب الذين كانوا واجهة مميزة لبلاد الفراعنة.