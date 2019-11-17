شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "ليست مصر وحدها".. سقوط الكبار سمة الجولة الأولى بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن صدمة تعادل منتخبنا الوطنى أمام كينيا المفاجأة الوحيدة للكبار فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2021 بالكاميرون، وشهدت هذه الجولة بالتحديد مفاجآت كبرى للمنتخبات المرشحة للتأهل إلى البطولة بل والفوز بها.

مسلسل السقوط طال منتخبات مصر والمغرب والكاميرون بالتعادل على أرضهم، فيما خطفت جزر القمر فوزا ثمينا من منتخب توجو أحد فرسان القارة السمراء فى مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، وسقطت أنجولا شريكة توجو فى إعجاز التواجد فى مونديال جنوب أفريقيا خارج حدودها بالثلاثة أمام فريق جامبيا المغمور.

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