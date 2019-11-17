شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الترجى بثنائية ويغرد فى رادس ويعتلى عرش أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر، ولكن قبل سبع سنوات، نجح النادى الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى السابع فى تاريخه، بعدما فاز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب برج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى، وعاش بعدها الجمهور الأهلاوى واحدة من أسعد لياليه الكروية.

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ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - أحمد شكري – وليد سليمان - جدو - سيد حمدي - وائل جمعة – محمد نجيب / حسام غالي – احمد عبد المنعم - عبد الله السعيد - حسام عاشور، وكانت مفاجأة حسام البدرى المدير الفنى للأهلى وقتها أنه ترك محمد أبو تريكة وعماد متعب على دكة البدلاء.