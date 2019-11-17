شكرا لقرائتكم خبر عن زين والوكيل يتوجان مع الشارقة الإماراتى ببرونزية آسيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح على زين، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، فى التتويج مع فريقه ببرونزية بطولة آسيا للأندية المقامة فى كوريا الجنوبية برفقة زميله عمر الوكيل "بكار".

واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية .

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وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.

على زين موهبة كبيرة فى عالم كرة اليد و قدم الكثير والكثير لمنتخب مصر و النادى الأهلى قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية.