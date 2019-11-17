اخبار الرياضه

زين والوكيل يتوجان مع الشارقة الإماراتى ببرونزية آسيا لليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زين والوكيل يتوجان مع الشارقة الإماراتى ببرونزية آسيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح على زين، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد   المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، فى التتويج مع فريقه ببرونزية بطولة آسيا للأندية المقامة فى كوريا الجنوبية برفقة زميله عمر الوكيل "بكار".

واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية .

Advertisements

وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.

على زين موهبة كبيرة فى عالم كرة اليد و قدم الكثير والكثير لمنتخب مصر و النادى الأهلى قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زين والوكيل يتوجان مع الشارقة الإماراتى ببرونزية آسيا لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا