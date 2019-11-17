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شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين اليونايتد من أجل عيون ماكجين والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
سولشاير
يستمر فىيق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصرف بقوة دون تأخر عن جلب أي لاعب يريده مدربه "سولشاير" أو من قبله موريميو وفان خال، حيث السعي لضم أحد نجوم أستون فيلا.
وتشير عدة تقارير بريطانية لربط إسم اللاعب "جون ماكجين" بمان يونايتد، إلا أن أستون فيلا لديه أسبقية الرفض تماما لللاستغناء عن نجمه الشاب.
على صعيد أخر توضح التقارير، على أن إمكانية انتقال ماكجين لليونايد بحالة واحدة، ألا وهي تقديم ٥٠ مليون جنيه استرليني لضم صاحب ال٢٥ عاما.
جدير بالذكر أن لدى مانشستر يونايتد ارتباطات أخرى بيناير أو نهاية الموسم الجاري مثل العزم على انهاء صفقة الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني.
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