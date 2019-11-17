"كروس" يستعيد ذاكرة الابداع ويساهم بانتصار بلاده أمام بيلاروسيا

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الأحد 17 نوفمبر 2019
كروس
استعاد نجم وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الألماني "توني كروس" ذاكرة التهديف وصناعة أخرين لزملائه، حيث المساهمة بقوة في الانتصار الليلة على حساب نظيره بيلا روسيا خلال جولة جديدة من تصفيات يورو ٢٠٢٠.
ووفقا لشبكة "أوبتا" فقد نجح كروس بصناعة الهدف الثاني للمانشافت، والذي سجله جوريتسكا خلال الدقيقة ٤٩ بينما سجله هو بنفسه بركلة البلياردو المميزة هدف ثالث، حتى يستعيد النجم المخضرم بريقه المفقود منذ نهائيات مونديال روسيا الماضي.
وتؤكد الشبكة حسب إحصائيتها أن كروس لم يستطيع المساهمة بهدفين متتالين لدى ألمانيا، منذ مواجهة المنتخب البرازيلي الشهيرة بنصف نهائي مونديال ريو ديجانيو عام ٢٠١٤.
جدير بالذكر أن كروس كان يمر بمرحلة صعبة، بعد أن كاد يرحل عن ريال مدريد وكذلك عدم التواجد لدى ألمانيا نتيجة التوازن وهبوط مستواه خلال إحدى الفترات الماضية.
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