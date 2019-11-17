الاخفقات تجبر نابولي على بيع مدافعه المخضرم

الأحد 17 نوفمبر 2019

نابولي Advertisements

أجبرت الظروف المحيطة بفريق نابولي الإيطالي وإدارته بقيادة كارلو أنشيلوتي، لاجراء تعديل فوري بعدة مراكز، قبيل تقبله عدة نتائج سلبية ومنها تعادل مخيب بالأبطال، حتى يقرر بيع نجم دفاعه "كوليبالي"، حيث البحث عن إيجاد حلول أخرى بديلة مميزة.



ولكن تشير تقارير عدة، إلى أن حقيقة الأمر هو عجز مادي وهبوط مستوى اللاعب السنغالي، الذي لتقبل بيعه مقابل ٦٥ مليون يورو وهو موضوع الآن على الطاولة أمام الفرق الراغبة بضمه سواء في يناير أو بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن كوليبالي كاد يكون الموسم الحالي ليكون أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، إلا أن إدارة البارتنوبي غالت كثيرا بثمن الصفقة ما أدى لتراجع البلانكو عن فكرة ضم اللاعب.