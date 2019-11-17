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شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمم أوروبا .. كرواتيا تصل للنهائيات رسمياً بالفوز على سلوفاكيا والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
هولندا
تأهل المنتخب الكرواتي رسمياً لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد أن فاز على ضيفه منتخب سلوفاكيا في المرحلة السابعة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.
وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب ريجيفيكا تقدم المنتخب السلوفاكي أولاً بهدف سجله روبيرت بوزينيك لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم الضيوف بهدف نظيف.
في الشوط الثاني كان رد الكروات قاسياُ، حيث إستطاع زنلاء مورديتش تسجيل ثلاثة أهداف عبر نيكولا فلازيتش في الدقيقة 56 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 60 وإيفان بيرسيتش في الدقيقة 74.
بهذا الفوز يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة حيث أنهى منتخب كرواتيا مباراته في المجموعة، فيما يحتل منتخب المجر المركز الثاني برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة مع ويلز ستكون فاصلة في تحدي الطرف الثاني.
مثل الكروات في المباراة كلا من:
ليفانكوفيتش
باريسيتش - بيريتش - كاليتاكار - جيدفاي
بروزوفيتش - مودريتش - فلازيتش
ريبيتش - بيرسيتش - بيتكوفيتش.
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