رومارينهو اتحاديا حتى 2022

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أنهت إدارة نادي الاتحاد إجراءات تجديد عقد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول الكروي رومارينهو داسيلفا بصفة رسمية لموسمين مقبلين قابلة للتمديد، قبل دخوله فترة الستة أشهر الحرة.

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واستشارت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي المدرب حول تجديد عقد اللاعب البرازيلي، والذي أكد موافقته لمعرفته الواسعة بإمكاناته، حيث سبق وأن دربه في نادي الجزيرة الإماراتي موسم 2017.

ويعد رومارينهو هو النجم الساطع في الفريق حاليا، ولا ينافسه أي لاعب آخر على التميز منذ بداية الموسم الرياضي الحالي وفي جميع المسابقات التي خاضها الفريق.

حيث أحرز خلال اللقاءات الماضية في جميع المسابقات 18 هدفا، منها 5 في دوري أبطال آسيا للأندية المحترفة، و4 في كأس محمد السادس للأبطال، و6 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين.