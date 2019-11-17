شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يجرى آشعة على الركبة لتحديد حجم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد اليوم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، لإجراء فحصاً طبياً بالأشعة، في أحد المراكز الطبية بالمغرب حيث يُقيم بيراميدز حالياً معسكر خارجياً بالمغرب للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة وموعد عودته للتدريبات.

وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة جزر القمر في ثاني جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021 بعدما تم إستبعاد لاعبو بيراميدز من معسكر المنتخب الوطني الأول بسبب تأخر إنضمامهم للفريق القومي ، وذلك بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة، خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التي تقام بمعسكر المغرب.

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كان فريق بيراميدز بدأ معسكره في المغرب، الخميس الماضي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام 23 نوفمبر الجاري بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي شارك فيها المنتخب الأولمبي والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.