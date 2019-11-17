شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يصرف مكافأت خاصة لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال مصيلحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعبى المنتخبات أستطاعوا أن يحافظوا على صدارة مصر على قمة المنتخبات الأفريقية ، و كذلك حصد 3 ألقاب أفريقية من أصل 4 ، حيث خرج منتخب الناشئات من البطولة مبكرا .
وأضاف مصيلحى أن خطة الإعداد التى تم وضعها للمنتخبات فى إطار الاستعداد لمختلف البطولات ، تأتى بنتائج إيجابية و تجنى السلة المصرية ثمارها .
توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14 ، و توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات ، أما منتخب الرجال فحصد اللقب الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12 .
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