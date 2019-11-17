شكرا لقرائتكم الأهلى يطير إلى تونس فى طائرة خاصة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا والمقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى .

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى. Advertisements

تغادر بعثة الأهلى إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته،والتى ستقام ملعب رادس بدلا من سوسة بناء على رغبة مسئولى النجم الساحلي

كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.