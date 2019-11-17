شكرا لقرائتكم الأهلى يطير إلى تونس فى طائرة خاصة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.
تغادر بعثة الأهلى إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته،والتى ستقام ملعب رادس بدلا من سوسة بناء على رغبة مسئولى النجم الساحلي
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