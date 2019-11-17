شكرا لقرائتكم عاصم خليفة يستقبل طارق مؤمن بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالى التى يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وحصد على فرج لقب النسخة الماضية.
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