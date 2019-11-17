شكرا لقرائتكم عاصم خليفة يستقبل طارق مؤمن بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ، وسيد القماش المدير التنفيذي، البطل المصري طارق مؤمن المتوج مؤخراً ببطولة العالم التى أقيمت فى قطر خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث وصل مؤمن إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يشار إلى أن عائلة البطل المصري كانت في انتظاره فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي مع زوجته البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش.

يذكر أن طارق مؤمن قد فاز فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4 .

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالى التى يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وحصد على فرج لقب النسخة الماضية.