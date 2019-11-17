مكافآت خاصة من مصيلحى لأبطال أفريقيا لكرة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة بصرف مكافآت مالية خاصة للاعبى منتخبات كرة السلة ، من الناشئين تحت 18 سنة و الرجال و السيدات ، بعد تتويجهم بلقب البطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا مؤخرا .
وقال مصيلحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعبى المنتخبات أستطاعوا أن يحافظوا على صدارة مصر على قمة المنتخبات الأفريقية ، و كذلك حصد 3 ألقاب أفريقية من أصل 4 ، حيث خرج منتخب الناشئات من البطولة مبكرا .
وأضاف مصيلحى أن خطة الإعداد التى تم وضعها للمنتخبات فى إطار الاستعداد لمختلف البطولات ، تأتى بنتائج إيجابية و تجنى السلة المصرية ثمارها .
توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14 ، و توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات ، أما منتخب الرجال فحصد اللقب الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12 .
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