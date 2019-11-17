شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. خسارة المنتخب وخماسية الأهلى وحسرة الزمالك أسلحة الأولمبى لقهر الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم سيطرة الأندية المصرية والمنتخب الوطنى على الأرقام القياسية للمسابقات الأفريقية طوال سنوات عريضة تربع فيها الفراعنة على عرش المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب وناديى الأهلى والزمالك على قائمة الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد 13 لقباً، بواقع ثمانية للمارد الأحمر وخمسة للفارس الأبيض، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا غير مبرر للكرة المصرية أمام جنوب أفريقيا سواء منتخب الأولاد أو فريق صن داونز.

ومثلت دولة جنوب أفريقيا على الصعيد الكروى كابوسا مزعجا للكرة المصرية، سواء للفراعنة أو الأهلى أو الزمالك، بشكل يدفع المنتخب الأولمبى للثأر من هذه الهزائم وكتابة النهاية السعيدة، حينما يلاقى نظيره الجنوب أفريقى المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور النصف نهائى لكأس الامم الافريقية تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز فى 3 مباريات أمام مالى وغانا والكاميرون على التوالى، لينتزع رفقاء رمضان صبحى أول بطاقات العبور إلى الدور التالى، ويواجه منتخب جنوب أفريقيا.

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