قصة صور.. شوقى غريب قائد حماس نجوم الاولمبى فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى أن يعزف سيمفونية من الحماس للاعبين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
واستطاع شوقى غريب المدير الفنى أن يدب روح الفوز و الحماس للاعبين فى معسكرات المنتخب أو من خلال حماسه على الخط بتوجيهاته من أجل الوصول إلى المنتخب إلى دور نصف النهائى للزحف إلى أولمبياد طوكيو ومن ثم التواجد على منصة التتويج.
حقق شوقى غريب الفوز فى 3 لقاءات بالدور التمهيدى على كلا من مالى غانا و الكاميرون بأداء قوى خاصة وثان و ثالث اللقاءات .
شوقى غريب مدير فنى يمتلك العديد من الخبرات التى تمكنه من التعامل مع اللاعبين و خاصة في هذه المرحلة العمرية التي تمتلك عناصر تطمح فى تحقيق المزيد .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح لـ شوقى غريب توضح سمات الإصرار و الحماس فى الصور التالية:
حماس قوى غريب
فرحة شوقى غريب 1
تركيز شوقى غريب
شوقى غريب فى أحد المؤتمرات الصحفية
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